سوني تعلن عن هاتفها المخصص للترفيه Xperia XA2 Plus

وكالات / سما /

كشفت شركة سوني اليابانية اليوم الأربعاء النقاب في حدث أقامته في العاصمة البريطانية لندن عن هاتفها الجديد المخصص للترفيه Xperia XA2 Plus، وتتجه الكثير من الشركات إلى الاعتقاد أن هواتفها هي الأفضل لاستهلاك المحتوى، حيث تستخدم هذه الطريقة للتسويق للجهاز، مع الإشارة إلى أنه الهاتف الذي يمكن أن يقدم أفضل تجربة مشاهدة وألعاب، مما يجعل عملية الشراء مثيرة، ويبدو أن سوني اتخذت أسلوبًا مماثلًا بشكل حرفي مع إعلانها أن هاتفها الجديد مصمم للترفيه.

وكانت الشركة قد أطلقت في شهر يناير/كانون الأول هواتف Sony Xperia XA2 وSony Xperia XA2 Ultra، والتي تعد أحدث هواتف ضمن سلسلة هواتفها للفئة المتوسطة العليا، حيث تم تزويد الجهازين بتقنية كاميرا سوني ويتميزان بالتصميم الأنيق والأداء القوي، وبشكل مشابه لهذه الأجهزة، فإن الجهاز الجديد Xperia XA2 Plus يعد من أجهزة الفئة المتوسطة العليا.

ويتميز الهاتف بتضمنه معالج Snapdragon 630 من شركة كوالكوم ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 508، و 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوعeMMC قابلة للتوسعة لما يصل إلى 400 جيجابايت عبر دعمها منفذ لبطاقة microSD، بالإضافة إلى محول صوتي عالي الدقة للحصول على جودة صوت محسنة.

كما يتضمن الهاتف شاشة عالية الوضوح بقياس 6 إنش وبدقة 1080×2160 بيكسل داعمة لنسبة العرض 18:9، مع ألوان مشرقة وحادة لتوفير تجربة المشاهدة الطبيعية، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للمساعدة في الحماية من السقوط، ويحتوي الجهاز على زوايا مستديرة، مع تضمنه حواف، وهو أمر مخيب للآمال، حيث يتوقع معظم الناس في هذه المرحلة أن يكون هاتف الترفيه خاليًا من الحواف، ولكن بالنسبة لجهاز من الفئة المتوسطة العليا قد يكون هذا الأمر مقبولًا.