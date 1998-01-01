اختيار 5 لاعبين من غزة لصفوف المنتخب الأولمبي

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اختيار خمسة لاعبين من قطاع غزة, للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وقالت التقارير إن أيمن صندوقة المدير الفني لـ"الأولمبي", اختار الخماسي باسل الأشقر (غزة الرياضي), وعمر أبو عبيدة (الصداقة), وعطايا جودة (خدمات رفح), ووليد أبو دان (شباب رفح), وباسل أبو بطنين (شباب خانيونس), للحاق بتدريبات المنتخب.

وينتظر اللاعبون الخمسة إصدار التصاريح الخاصة بهم لدخول المحافظات الشمالية, تمهيدا للمشاركة في تدريبات "الأولمبي", استعدادا للظهور في بطولة الألعاب الآسيوية بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا" الشهر المقبل.