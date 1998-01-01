ساعات قليلة تفصل لينجليت عن الانضمام لبرشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية والقناة السادسة أن نادي برشلونة قد قرر رسمياً تفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع إشبيلية، الفرنسي كليمنت لينجليت، ليصبح ثاني صفقات البارسا في الصيف الحالي .

النادي الكتالوني حاول فتح باب المفاوضاتن مع إشبيلية لضم لينجليت لكن النادي الأندلسي ومديره التنفيذي خواكين كابريوس رفضوا كل عروض برشلونة و تمسكوا بالحصول على 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب .

وكما هو معروف في إسبانيا فإن الشروط الجزائية يتم دفع 16% من قيمته كضرائب لصالح الأتحاد الإسباني ويقوم اللاعب أو احد ممثليه بفسخ عقده لذلك حاول مسئولي البلوجرانا اللجوء للمفاوضات.

البارسا لن يحاول إضاعة المزيد من الوقت حيث يريد أن يكون لينجليت ضمن الفريق الذي يشارك في الإعداد للموسم الجديد والمعسكر الأمريكي مع المدرب فالفيردي .

خصوصاً وأن اومتيتي قد يغيب عن مباراة برشلونة في السوبر الإسباني بسسب وصوله لنهائي كأس العالم روسيا 2018 .