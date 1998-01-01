جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ساعات قليلة تفصل لينجليت عن الانضمام لبرشلونة

الخميس 12 يوليو 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات قليلة تفصل لينجليت عن الانضمام لبرشلونة



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية والقناة السادسة أن نادي برشلونة قد قرر رسمياً تفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع إشبيلية، الفرنسي كليمنت لينجليت، ليصبح ثاني صفقات البارسا في الصيف الحالي .

 

النادي الكتالوني حاول فتح باب المفاوضاتن مع إشبيلية لضم لينجليت لكن النادي الأندلسي ومديره التنفيذي خواكين كابريوس رفضوا كل عروض برشلونة و تمسكوا بالحصول على 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب .

وكما هو معروف في إسبانيا فإن الشروط الجزائية يتم دفع 16% من قيمته كضرائب  لصالح الأتحاد الإسباني ويقوم اللاعب أو احد ممثليه بفسخ عقده  لذلك حاول مسئولي البلوجرانا اللجوء للمفاوضات.

البارسا لن يحاول إضاعة المزيد من الوقت حيث يريد أن يكون لينجليت ضمن الفريق الذي يشارك في الإعداد للموسم الجديد والمعسكر الأمريكي مع المدرب فالفيردي .

خصوصاً وأن اومتيتي قد يغيب عن مباراة برشلونة في السوبر الإسباني بسسب وصوله لنهائي كأس العالم روسيا 2018 .

#لينجليت #برشلونة

أخبار ذات صلة

أسباب كثيرة تدفع جريزمان للموافقة على الانضمام لبرشلونة

ساعات قد تفصل لويس إنريكي عن تدريب تشيلسي!

(فيديو) فوز سهل لبرشلونة على خيتافي 6-0

thumb

ديمبلي: كنت على وشك الانتقال لبرشلونة

30 مليون يورو تفصل ميراندا عن برشلونة

20 مليون يورو تفصل نجم نابولي عن السيتي

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية

اردوغان نتنياهو - ارشيف

يديعوت احرونوت : تركيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل