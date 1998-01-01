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رونالدو سيغيب عن لقاء يوفنتوس وريال مدريد المرتقب

الخميس 12 يوليو 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو سيغيب عن لقاء يوفنتوس وريال مدريد المرتقب



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشارك مع فريقه الإيطالي الجديد يوفنتوس أمام ناديه السابق ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقان ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.

 

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عامًا قد أنضم للعب في يوفنتوس هذا الصيف، قادمًا من ريال مدريد بمبلغ 100 مليون يورو.

وتعاقد اليوفي مع كريستيانو لمدة أربع سنوات حتى عام 2022، براتب سنوي يقدّر بـ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن الجميع كان ينتظر اللقاء الذي سيجمع اليوفي والريال في الخامس من شهر أغسطس المقبل ببطولة كأس الأبطال الودية، ومشاهدة رونالدو لأول مرة أمام ناديه السابق المرينجي.

ولكن يبدو بأن هذا اللقاء سيتأجل قليلاً، وقد نراه الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، لأن رونالدو لن يلعب هذه المباراة.

 

وأكملت الصحيفة أن جدول يوفنتوس الخاص بالمباريات التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون كالتالي:” يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي أمام بايرن ميونخ الألماني، والـ 28 من نفس الشهر أمام بنفيكا البرتغالي، والـ 2 من شهر أغسطس المقبل أمام “منتخب الدوري الأمريكي”، وأخيرًا يوم الخامس من نفس الشهر أمام ريال مدريد”.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يقضي حاليًا أجازته السنوية، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ومن المقرر أن يلتحق بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الـ 30 من شهر يوليو الحالي، وسيكون من الصعب أن يتم جاهزية رونالدو كي يواجه ريال مدريد بعد خمسة أيام فقط.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يرغب في ملاقاة ريال مدريد وهو بكامل قوته، ولذلك فمن المؤكد أنه سيغيب عن هذا اللقاء.

#رونالدو #يوفنتوس

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