الصحافة الأرجنتينية تفتخر .. خرجنا أمام بطل كأس العالم 2018 ووصيفه !

وكالات / سما /

أكدت الصحافة الأرجنتينية بمنتخب بلادهم الأرجنتين بعد وصول منتخبي كرواتيا وفرنسا إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية.

ولعب منتخب الأرجنتين أربع مباريات فقط في كأس العالم 2018 ، لينتهي حلم التتويج باللقب تحت قيادة ليونيل ميسي في دور الستة عشر عندما خرج من البطولة.

وخلال المونديال تعادلت الأرجنتين مع إيسلندا وفازت على نيجيريا ، وهزم في مباراتين أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات وعلى يد فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر.

صحيفة “أوليه” الأرجنتينية الشهيرة نشرت عنواناً لها “لقد خسرنا ضد البطل” حيث كانت هزيمتي الألبيسيليستي في المونديال ضد البطل وضد وصيفه أيضاً.

وفي مضمون الخبر نصحت الصحيفة كل من يعاني من آلم في المعدة أن يرتاح قليلاً بعد وصول فرنسا وكرواتيا إلى النهائي لأن بلادهم هزمت منهما فقط.

وكانت كرواتيا قد وصلت النهائي بعد الفوز على إنجلترا بينما بلغت فرنسا هذه المرحلة بالفوز على بلجيكا في نصف النهائي.