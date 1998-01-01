جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الصحافة الأرجنتينية تفتخر .. خرجنا أمام بطل كأس العالم 2018 ووصيفه !

الخميس 12 يوليو 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحافة الأرجنتينية تفتخر .. خرجنا أمام بطل كأس العالم 2018 ووصيفه !



وكالات / سما /

أكدت الصحافة الأرجنتينية بمنتخب بلادهم الأرجنتين بعد وصول منتخبي كرواتيا وفرنسا إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية.

 

ولعب منتخب الأرجنتين أربع مباريات فقط في كأس العالم 2018 ، لينتهي حلم التتويج باللقب تحت قيادة ليونيل ميسي في دور الستة عشر عندما خرج من البطولة.

وخلال المونديال تعادلت الأرجنتين مع إيسلندا وفازت على نيجيريا ، وهزم في مباراتين أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات وعلى يد فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر.

صحيفة “أوليه” الأرجنتينية الشهيرة نشرت عنواناً لها “لقد خسرنا ضد البطل” حيث كانت هزيمتي الألبيسيليستي في المونديال ضد البطل وضد وصيفه أيضاً.

وفي مضمون الخبر نصحت الصحيفة كل من يعاني من آلم في المعدة أن يرتاح قليلاً بعد وصول فرنسا وكرواتيا إلى النهائي لأن بلادهم هزمت منهما فقط.

 

وكانت كرواتيا قد وصلت النهائي بعد الفوز على إنجلترا بينما بلغت فرنسا هذه المرحلة بالفوز على بلجيكا في نصف النهائي.

#الصحافة الأرجنتينية #كأس العالم

أخبار ذات صلة

الصحافة الأرجنتينية تترقب مباراة الفرصة الأخيرة في كأس العالم

قرعة

نتائج قرعة كأس العالم 2018 في روسيا

موراتا مهدداً بالغياب عن كأس العالم 2018

افتتاح كأس العالم 2018

بالصور .. حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا

قبل كافاني .. كم لاعباً سجل ثنائية في كأس العالم 2018؟

رونالدو : البرازيل ستعاني في تصفيات كأس العالم 2018

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية

اردوغان نتنياهو - ارشيف

يديعوت احرونوت : تركيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل