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مودريتش : قلة احترام الإنجليز لـ منتخب كرواتيا حفزتنا للفوز

الخميس 12 يوليو 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش : قلة احترام الإنجليز لـ منتخب كرواتيا حفزتنا للفوز



وكالات / سما /

اتهم لوكا مودريتش نجم كرواتيا الأول الإعلام في إنجلترا بأنه قلل من احترامه للمنتخب الكرواتي، مشيرًا إلى أن هذه الأمور حفزت الفريق على الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم 2018.

 

وكانت كرواتيا قد نجحت في التأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية بعد الفوز أمام منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي الشوط الإضافي الثاني، استفاد ماريو مانذوكيتش نجم يوفنتوس الإيطالي سرحان دفاعات الأسود الثلاثة، وأحرز هدف التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ كرواتيا.

ووجه لوكا مودريتش رسالة قوية للإعلام الإنجليزي، والمحللين هناك الذين أظهروا عدم احترامهم لمنتخب كرواتيا، في حديث نقلته صحيفة “الجارديان” قائلاً “الناس كانت تتحدث، الصحفيون الإنجليز، ومحللو التلفاز، وارتكبوا خطئًا كبيرًا بالتقليل من كرواتيا”.

وأضاف “كنا نستمع لأحاديثهم ونقرأها ثم نقول لأنفسنا حسنًا سنرى من الذي سيصاب بالتعب أولاً، كان عليهم أن يكونوا أكثر تواضعًا، ويحترموا خصومهم”.

 

وتابع “أظهرنا مرة أخرى بأننا لم نتعب، وسيطرنا على مجريات اللقاء بدنيًا ومعنويًا، وكان علينا قتل المباراة قبل اللجوء للوقت الإضافي، هذا إنجاز رائع بالنسبة لنا، حلم قد تحقق بعد فترة طويلة، نحن في النهائي، وهذا هو أكبر نجاح في تاريخ كرواتيا، علينا أن نكون فخورين”.

الجدير بالذكر أن منتخب كرواتيا سيلاقي منافسه القوي منتخب فرنسا يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم 2018، بينما سيلعب منتخب إنجلترا أمام منتخب بلجيكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

#مودريتش

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