قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

عرب 48

قالت مصادر طبية بعد منتصف الليل أن شابين لقيا مصرعهما في حادث طرق مروع عند مدخل بلدة يفتحئيل المحاذية لكفر مندا.

والشابان هما: صالح قدح (24 عاما) من كفر مندا ومحمد خوالد (26 عاما) من عرب الخوالد.

وأفاد مركز حيان الطبي أن طواقمه قامت بتقديم العلاج لمصابين في حادث طرق صعب بالقرب من قرية كفر مندا، وأن طواقم الإسعاف أعلنت وفاة اثنين على الفور وقدمت الإسعافات لإصابات أخرى.

وذكرت مصادر طبية أن الشابين القتيلين في سنوات العشرين من عمرهما، فيما أصيب عدة أشخاص بإصابات تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وقال أحد أفراد طواقم الإسعاف: عندما وصلنا إلى المكان كان المشهد مروعًا، رأينا سيارتين مسحوقتين وبخارجهما كان 4 شبان، اثنان ملقيان على الأرض وهما مصابان بجراح بالغة الخطورة، حيث حاولنا تقديم الإسعافات الأولية لهما وإنعاشهما ولكن جميع المحاولات فشلت، وأعلنا عن وفاتهما".