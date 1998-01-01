خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات

عرب 48

اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص، في الساعات الأخيرة وذلك بشبهة تورطهم في اختطاف الطفل كريم جمهور (6 أعوام) من مدينة قلنسوة.

وكانت قد اعتقلت ثلاثة أشخاص، الليلة الفائتة، في مدينة اللد، وأعلن عن اعتقال رابع من رام الله صباح اليوم.

وجاء أن الشرطة تنوي طلب تمديد اعتقال الثلاثة، وهم في جيل 26 و 27 و 41 عاما، إضافة إلى المعتقل الرابع، وذلك من محكمة الصلح في "ريشون لتسيون".

وقال عدد من أهالي قلنسوة إن والد الطفل المخطوف، المقاول جبر جمهور، تعرض سابقا للابتزاز والتهديد وجرى إطلاق النار على منزله وسيارته سابقا، وجرى خطف شقيق الطفل كريم، قبل عام، من مدرسته على خلفية مادية وأعاده الخاطفون بعد ساعات.

وكان شريط مصور قد بين أن الطفل قد اختطف من أمام منزله، وأدخل بالقوة إلى مركبة ما لبثت أن غادرت المكان.

وتعيش عائلة الطفل المخطوف كريم حالة من الاحتقان الشديد، بعد تواتر الشائعات المختلفة فيما يتعلق بهوية الجاني وحول قضية إرجاع الطفل كريم إلى أهله وبيته.

وأشارت مصادر قريبة من العائلة إلى أنها تعلم مكان اختطافه وفي تواصل مع العديد من الجهات في سبيل بذل جهود لمحاولة إعادته إلى بيته.

وأكد مقرب من العائلة لـ"عرب 48" أن كريم بصحة جيدة، بعد أن اطمأنوا عليه (دون أن يوضح)، وأشار إلى أنه "على ما يبدو يتواجد في مناطق الضفة الغربية".

وتوافد أمس العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة وعدد من المسؤولين والناشطين إلى منزل العائلة، لتقديم الدعم والتعبير عن التضامن.