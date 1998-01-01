جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات

الخميس 12 يوليو 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات



عرب 48

اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص، في الساعات الأخيرة وذلك بشبهة تورطهم في اختطاف الطفل كريم جمهور (6 أعوام) من مدينة قلنسوة.

وكانت قد اعتقلت ثلاثة أشخاص، الليلة الفائتة، في مدينة اللد، وأعلن عن اعتقال رابع من رام الله صباح اليوم.

وجاء أن الشرطة تنوي طلب تمديد اعتقال الثلاثة، وهم في جيل 26 و 27 و 41 عاما، إضافة إلى المعتقل الرابع، وذلك من محكمة الصلح في "ريشون لتسيون". 

وقال عدد من أهالي قلنسوة إن والد الطفل المخطوف، المقاول جبر جمهور، تعرض سابقا للابتزاز والتهديد وجرى إطلاق النار على منزله وسيارته سابقا، وجرى خطف شقيق الطفل كريم، قبل عام، من مدرسته على خلفية مادية وأعاده الخاطفون بعد ساعات.

وكان شريط مصور قد بين أن الطفل قد اختطف من أمام منزله، وأدخل بالقوة إلى مركبة ما لبثت أن غادرت المكان.

وتعيش عائلة الطفل المخطوف كريم حالة من الاحتقان الشديد، بعد تواتر الشائعات المختلفة فيما يتعلق بهوية الجاني وحول قضية إرجاع الطفل كريم إلى أهله وبيته.

وأشارت مصادر قريبة من العائلة إلى أنها تعلم مكان اختطافه وفي تواصل مع العديد من الجهات في سبيل بذل جهود لمحاولة إعادته إلى بيته.

وأكد مقرب من العائلة لـ"عرب 48" أن كريم بصحة جيدة، بعد أن اطمأنوا عليه (دون أن يوضح)، وأشار إلى أنه "على ما يبدو يتواجد في مناطق الضفة الغربية".

وتوافد أمس العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة وعدد من المسؤولين والناشطين إلى منزل العائلة، لتقديم الدعم والتعبير عن التضامن.

أخبار ذات صلة

20180711100457

استمرار البحث عن الطفل المخطوف من قلنسوة

وزير القوى العاملة: أنصار بيت المقدس خطفوا عمال لتوعيتهم المواطنين بأهمية الاستفتاء

روتر العبري يزعم: المخابرات الحربية وهؤلاء الضباط الثلاثة هم من خطفوا عناصر حماس بسيناء

تمديد حظر نشر تفاصيل جريمة قتل عبد السلام عذبة في قلنسوة

20180708100033

انعقاد مؤتمر إداريي موسم الحج في قلنسوة

محكمة اسرائيلية ترفض إلغاء أوامر تجميد هدم 4 منازل في قلنسوة

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية

اردوغان نتنياهو - ارشيف

يديعوت احرونوت : تركيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل