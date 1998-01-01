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سورية: اتفاق مع فصائل المعارضة في درعا لتسليم السلاح

الخميس 12 يوليو 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: اتفاق مع فصائل المعارضة في درعا لتسليم السلاح



دمشق/وكالات/

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، يوم أمس الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بأن تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم أسلحتها.

وقالت سانا إن الاتفاق ينص على تسليم فصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة.

وبحسبها، فإن الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع".

كما ذكرت الوكالة "أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

يشار إلى أن قوات النظام تسيطر حاليا على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المئة، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.

#سوريا #درعا #معارضة

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