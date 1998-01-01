الاعلام العبري: قطر موّلت رحلات لضباط جيش الاحتلال إلى واشنطن !

وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية أن ضباط في جيش وشرطة الاحتلال سافروا مؤخرا لإلقاء محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكانت السفريات بدعم وتمويل من مؤسسة أمريكية تلقت تمويل مادي من الحكومة القطرية.

وقالت القناة العبرية العاشرة أن المؤسسة التي تحمل إسم “جنودنا يتكلمون” لديه توجهات يمينية، وترتكز فعاليات المؤسسة على إستدعاء ضباط في جيش الاحتلال لإلقاء محاضرات في الجامعات الأمريكية والبريطانية.

وبحسب القناة العاشرة فإن المؤسسة الأمريكية تلقت دعما يقدر بمئة ألف دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر الماضي من رجل الإعمال الأمريكي اليهودي “جوي اللحام”.

وأضافت القناة أن اللحام تلقى من الحكومة القطرية دعما ماديا يصل إلى مليون ونصف دولار، حيث أكد اللحام في وثائق قدمها للحكومة الأمريكية أنه التبرع الذي قدمه لمؤسسة “جنودنا يتحدثون” دفعه من الأموال القطرية التي حصل عليها، وهو أكبر دعم مادي حصلت عليه المؤسسة ووصل إلى 15% من ميزانية المؤسسة.

وأجرت القناة العاشرة تحقيقا في الحادثة، إتضح بعدها أنه مند تلقي المؤسسة للدعم الأمريكي أجرى ضابطان في جيش الاحتلال جولات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ضابط سابق في جيش الاحتلال ألقى محاضرة بعد دعوة وجهتها له نفس المؤسسة الممولة قطرياً.