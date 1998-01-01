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فيديو.. كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على إنجلترا

الخميس 12 يوليو 2018 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على إنجلترا



وكالات / سما /

نجح منتخب كرواتيا في تخطي عقبة منتخب إنجلترا الصعبة من خلال التفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي الثاني من كأس العالم 2018.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف في كل شبكة، حيث تقدم كيران تريبيير مدافع توتنهام الإنجليزي بالهدف الأول لمصلحة منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة رائعة، قبل أن يعادل إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي الكفة بهدف التعادل لمصلحة منتخب كرواتيا في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني الإضافي، منح ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي منتخب بلاده الأسبقية لأول مرة في النتيجة في اللقاء من خلال تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 109 من المباراة.

ولعب منتخب كرواتيا الأشواط الإضافية للمباراة الثالثة على التوالي وهو أول منتخب يفعل ذلك في كأس العالم منذ منتخب إنجلترا في عام 1990.

ولم يلعب منتخب كرواتيا الأشواط الإضافية في أي نسخة سابقة في كأس العالم.

وكان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى هذا الدور عقب التفوق على منتخب روسيا، البلد المضيف، في ربع النهائي من خلال ركلات الترجيح بعد إهدار المدافع ماريو فيرنانديس، في حين تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي من خلال التغلب على منتخب السويد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق هاري ماجواير وديلي آلي.

#كرواتيا #انجلترا #كاس العالم

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