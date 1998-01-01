ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

وكالات

تلقّى ولي العهد المغربي، مولاي الحسن، طائرة خاصة من طراز "غولف ستريم G650" كهدية لم يُذكر مصدرها، وفقًا للصحيفة الفرنسية "ميدل إيست أي".

وسُلمت الطائرة الجديدة، التي تُعتبر من أغلى الطائرات الخاصة، وتبلغ قيمتها أكثر من 57.5 مليون يورو للقوات المغربية الجوية، التي تمتلك 12 طائرة مماثلة.

وقالت صحيفة "ميدل إيست أي" إن الطائرة تحتوي على نظام عالٍ للحماية ضد الصواريخ.

وتحمل الطائرة الخاصة المهداة لولي العهد المغربي، لوحة تسجيل CN-AMH، حيث يمثل الحرفين CN الرمز المخصص للمغرب من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، والرمز Aيشير للشخصيات المهمة، والرمز MH يمثل الأحرف الأولى من اسم مولاي الحسن.

وتبلغ قيمة الطائرة حوالي 64.4 مليون دولار أي ما يعادل 57.5 مليون يورو، وتُعتبر من أفضل طائرات رجال الأعمال، والوحيدة من هذا الفئة التي يمكنها السفر 14 ألف كيلومتر دون توقف، ويمكن أن تحمل على متنها 8 شخصيات، و4 أفراد من طاقم الطائرة.