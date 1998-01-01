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الكونجرس يدرس خطر جماعة الإخوان على أمريكا

الأربعاء 11 يوليو 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونجرس يدرس خطر جماعة الإخوان على أمريكا



وكالات

أعلنت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونجرس الأمريكي، أن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وذكرت خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء، أن تنظيم الإخوان جماعة تبنت الإرهاب نهجا لها.

وقالت لجنة ​الأمن​ القومي الفرعية في ​الكونجرس الأمريكي​ إن “تنظيم الإخوان يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي”، مشيرةً إلى أن “تنظيم الإخوان جماعة تبنت الإرهاب” كما اعتبرت أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مجموعة فلسطينية تابعة لتنظيم الإخوان.

وأشارت اللجنة الأمريكية إلى أن “المغرب والأردن وتونس دولة داعمة لنا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي”، لافتةً إلى أنه “علينا أن نضع جميع تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب”، مفيدةً بـ”أن تنظيم الإخوان تمدد في العديد من الدول”.

وفي بيان لها ذكرت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونجرس، أن الهدف من جلسة الاستماع هو “النظر في خطر جماعة الإخوان على الولايات المتحدة ومصالحها وكيفية التصدي لها بفعالية”.

ولفتت اللجنة إلى أنه “تم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر”، فضلا عن إشارتها إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف “عدة فروع تابعة للجماعة كمنظمات إرهابية.

ويتحدث في جلسة الاستماع الدكتور هيليل فرادكين من معهد هادسون، والدكتور جوناثان شانزير من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وزهدي جاسر من المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية، ودانيال بنجامين من مركز جون سلون ديكي للتفاهم الدولي جامعة دارتموث.

#الكونجرس #امريكا

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