الديمقراطية تدين تهديدات الاحتلال لقطاع غزة وتدعو المجمتع الدولي لتحمل مسؤولياته

غزة / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التصريحات على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد رونين منليس، بأن جيشه مستعد لأي عمل عسكري في غزة، معتبرة أن هذه التهديدات تأتي ضمن مخطط عدواني، واستكمالاً للحرب العدوانية المتواصلة على قطاع غزة .

وحذرت الجبهة من مغبة التصريحات التي قد تمهد لشن عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة، داعيةً كافة الأجنحة العسكرية المقاتلة لفصائل المقاومة، إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد والإسراع بتشكيل جبهة مقاومة موحدة تكون قادرة على حماية شعبنا من ويلات العدوان وتجنيبه أقل الخسائر الممكنة.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بلجم التهديدات الإسرائيلية العدوانية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه الوطنية العادلة في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى وضع حد للإجراءات الظالمة ضد أهلنا في القطاع، وتحمل مسؤولياتها الوطنية نحوهم ونقل قضية التهديدات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

بشن عدوان واسع على قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بلجم التهديدات الإسرائيلية العدوانية، وتوفير حماية دولية للشعب الأعزل في قطاع غزة.