هيئة الأسرى تعقد دورة في التأهيل التحضيري لعدد من موظفيها الجدد

رام الله / سما /

بدأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، عقد دوراتها الخاصة في "برنامج التأهيل التحضيري للموظفين المعينين حديثا" في الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، سواء الموظفين المعينين بشكل دائم أو على نظام العقود.

ويشارك في برنامج التأهيل 14 موظفا وموظفة، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية في دمج الموظف الجديد بأسرع وقت في بيئة العمل مما يسهل عليه استيعاب مهام وظيفته ومسؤولياته، ما يعزز قدرة وكفاءة المؤسسة نفسها.

كما تهدف الدورات الخاصة بالبرنامج، الى تقديم الموظف الجديد لزملاءه في العمل بشكل أسرع لتكوين علاقات أفقية وعمودية للموظف، لفهم طبيعة عمل الدائرة التي يعمل بها وعلاقتها بباقي الأقسام والدوائر لتحقيق أهداف المؤسسة.

ويشرف على البرنامج الذي تعقد دوراته في مبنى الهيئة، مجموعة من الموظفين الأكفاء، اللذين تم تأهيلهم كمدربين محترفين من خلال المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، عبر خبراء من ديوان الموظفين العام والمؤسسات الحكومية.

وتعقد الدورة على خمسة أيام، ترتكز مواضيعها التدريبية حول أساسيات التشريعات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، ومدونة السلوك للعاملين في الوظيفة العمومية، والنظام الإداري والهيكلي، والمالية العامة، والنوع الاجتماعي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية الادارية، والتشريعات المتعلقة بقانون التقاعد الفلسطيني.