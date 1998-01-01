جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تعقد دورة في التأهيل التحضيري لعدد من موظفيها الجدد

الأربعاء 11 يوليو 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بدأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، عقد دوراتها الخاصة في "برنامج التأهيل التحضيري للموظفين المعينين حديثا" في الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، سواء الموظفين المعينين بشكل دائم أو على نظام العقود.

ويشارك في برنامج التأهيل 14 موظفا وموظفة، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية في دمج الموظف الجديد بأسرع وقت في بيئة العمل مما يسهل عليه استيعاب مهام وظيفته ومسؤولياته، ما يعزز قدرة وكفاءة المؤسسة نفسها.

كما تهدف الدورات الخاصة بالبرنامج، الى تقديم الموظف الجديد لزملاءه في العمل بشكل أسرع لتكوين علاقات أفقية وعمودية للموظف، لفهم طبيعة عمل الدائرة التي يعمل بها وعلاقتها بباقي الأقسام والدوائر لتحقيق أهداف المؤسسة.

ويشرف على البرنامج الذي تعقد دوراته في مبنى الهيئة، مجموعة من الموظفين الأكفاء، اللذين تم تأهيلهم كمدربين محترفين من خلال المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، عبر خبراء من ديوان الموظفين العام والمؤسسات الحكومية.

وتعقد الدورة على خمسة أيام، ترتكز مواضيعها التدريبية حول أساسيات التشريعات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، ومدونة السلوك للعاملين في الوظيفة العمومية، والنظام الإداري والهيكلي، والمالية العامة، والنوع الاجتماعي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية الادارية، والتشريعات المتعلقة بقانون التقاعد الفلسطيني.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

طلاب

طالع.. الدفعة الثانية من المعلمين الجدد للعام الدراسي الحالي

معبر رفح- ارشيف

الحكومة تستدعي 50 موظفا من موظفيها للعمل في معبر رفح

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

حماس وفتح - القاهرة

حماس ترد على دعوة حكومة الوفاق موظفيها بالعودة الى العمل

بيير كرهينبول مفوض الاونروا

الاونروا تقرر زيادة رواتب موظفيها في الضفة وغزة بنسية 3.5 %

الأكثر قراءة اليوم

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

الأخبار الرئيسية

هنية وعباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : مصر تتبنى مبادرة "ميلادنوف" حول غزة والمصالحة والرئيس سيعرض حكومة وحدة وطنية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

مقاطعة

ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي