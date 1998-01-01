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قلقيلية: اجتماع لمناقشة الخطوات العملية لمكافحة الخنازير البرية في المحافظة

الأربعاء 11 يوليو 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ترأس العميد حسام أبو حمدة نائب محافظ محافظة قلقيلية اجتماعا لمناقشة الخطوات العملية للمباشرة  بمكافحة الخنازير البرية في المحافظة.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

ورحب نائب المحافظ بالحضور مشيرا إلى الأضرار التي تسببها الخنازير للقطاع الزراعي في المحافظة وخطرها على المواطنين وسلامتهم، مؤكدا انه مكافحة الخنازير والقضاء عليها تساهم في ازدهار القطاع الزراعي في المحافظة التي تشكل الزراعة فيها عنصر هام ومورد اقتصادي أساسي، مطالبا بتوحيد الجهود وتركيز العمل في المناطق ذات الأولوية والأكثر عرضة لهجمات الخنازير.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية للمباشرة بمكافحة آفة الخنازير في المحافظة، كما تم الاتفاق على أن يتم التواصل مع الهيئات المحلية بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بالخنازير التي تم القضاء عليها.

#الخنازير البرية

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