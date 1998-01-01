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غزة : وفد حماس يغادر للقاهرة تلبية لدعوة مصرية و الخارج يصل غدا

الأربعاء 11 يوليو 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : وفد حماس يغادر للقاهرة تلبية لدعوة مصرية و الخارج يصل غدا



غزة / سما /

غادر ظهر اليوم الأربعاء، وفد حماس للقاهرة برئاسة نائب رئيس حركة حماس في غزة د.خليل الحية للقاء اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية يوم غد الخميس، حيث سيركز الاجتماع على تطورات ملف المصالحة، وسبل حل أزمات قطاع عزة.

واكد مصدر مسؤول في حماس ان وفدا رفيعا من قيادة حماس في الخارج سيصل الى العاصمة المصرية غدا الخميس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعضوية د.موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

وكان المكتب السياسي لحماس  قرر امس  قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي والعلاقات الثنائية.

#حماس #القاهرة

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