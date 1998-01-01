العثور على جثث اطفال متعفنة بالجيزة

وكالات / سما /

وقعت جريمة مروعة في محافظة الجيزة المصرية، راح ضحيتها 3 أطفال، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق بعد العثور على جثث الأطفال الثلاثة بجوار مبنى مهجور في منطقة "المريوطية" بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة المصرية، وفق ما أوردت صحيفة" الأهرام" بتشريح الجثث، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.

وسارعت الشرطة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بالموقع في محاولة للوصول إلى مرتكبي الجريمة.

وكان شهود عيان ومصادر أفادوا في وقت سابق بالعثور على جثث ثلاثة أطفال، كانت في حالة تعفن شديدة داخل أكياس سوداء، صباح الثلاثاء.