جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

"تحليل ثوري" يكشف "العمر المتبقي" للإنسان

الأربعاء 11 يوليو 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تحليل ثوري" يكشف "العمر المتبقي" للإنسان



وكالات / سما /

طوّر باحثون أميركيون طريقة لتحليل الدم، قد تساعد على كشف العمر المتبقي للإنسان على قيد الحياة، حسب ما نقلت تقارير لوسائل إعلام غربية، الثلاثاء.

وتعتمد الدراسات التي تحاول قياس العمر المتبقي للإنسان على تحديد عدد الخلايا في الجسم وأعمارها، وقد نجح باحثون من جامعة "يال" الأميركية في قياس هذه المعطيات بشكل دقيق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحثة المشرفة على الدراسة، مورغان ليفين، قولها: "إن الخطوة المقبلة هي معرفة العوامل التي تؤدي إلى شيخوخة الخلايا".

وأضافت: "سيساعد ذلك على إرشاد الناس إلى ممارسات غذائية أو رياضية من شأنها أن تطيل أمد حياتهم".

وأوضحت ليفين أن الناس يعتقدون في الغالب أنهم بصحة جيدة حين يكونون في مرحلة الشباب، لكن الأمر قد لا يكون كذلك بالضرورة.

ويراهن العلماء على التحليل الثوري لمساعدة من يقومون به على معرفة المخاطر الصحية التي تهددهم في المستقبل.

واعتمدت الدراسات بيانات صحية لعشرة آلاف أميركي بين عامي 1988 و1994 ثم حللت بيانات مجموعة أخرى من عشرة آلاف شخص بين سنتي 1999 و2010، في سبيل الوصول إلى هذه النتائج.

#الانسان #تحليل #العمر

أخبار ذات صلة

دراسة: رياضة "التاي تشي" علاج "تقليدي" لخشونة الركبة

الصحة الإسرائيلية توصي بعدم تناول "الشيبس" و"البيسلي"

دراسة علمية : الإجهاد قد يصيب "المخ" بـ "فقدان الذاكرة"

لهذه الأسباب.. "الفياجرا" تسبب "العمى"

فاكهة الشتاء: ما فوائد "اليوسفي" و"الكلامنتينا"؟

تحذير..لمحبي شوكولاتة "مارس" و "سنيكرز"

الأكثر قراءة اليوم

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

تركيا تعتقل الداعية المثير للجدل "عدنان اوكطار " وتقبض على المئات من اتباعه

الأخبار الرئيسية

هنية وعباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : مصر تتبنى مبادرة "ميلادنوف" حول غزة والمصالحة والرئيس سيعرض حكومة وحدة وطنية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

مقاطعة

ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي