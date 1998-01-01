بريطانيا تنوي تغريم "فيسبوك" لانتهاكها قانون حماية البيانات

وكالات / سما /

أعلنت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، إليزابيث دنهام، الأربعاء، عزمها فرض غرامة على شركة فيسبوك، بسبب "فضحية" انتهاكات قانون حماية البيانات، في الوقت الذي يحقق فيه مكتبها في كيفية حصول "شركة كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ قد تم استجوابه من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

ونقلت رويترز عن دنهام قولها في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني (663850 ألف دولار).

وقالت دنهام إن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

وأضافت في بيان "التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".

وبوسع فيسبوك أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.

من جانبها، قالت إيرين إيجان كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك في بيان "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015".