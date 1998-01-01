الشاطئ يجددعقد اللاعب العبيد ويضم مهنا

غزة / سما /

نجح نادي الشاطئ في التجديد لنجم خط الوسط والهداف سليمان العبيد للاستمرار في صفوف البحرية موسم آخر بعد مفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي. وكان النادي ضم ايضا المدافع محمد مهنا قادماً من غزة الرياضي.

يشار إلى أن الشاطئ ينتظر عودة اثنين من لاعبيه، هما: سائد أبو فارس، وأحمد أبو سليمان قادمين من نادي الجلاء مع انتهاء الإعارة، إلى جانب فادي أبو حصيرة، وعلاء إسماعيل، وأنس غريب، ليكون الشاطئ قد خاض شوطاً كبيراً في ترتيب أوضاع فريقه.

من جهة أخرى، انتقل أبرز مهاجمي الهلال من أندية الدرجة الممتازة عامر عاشور إلى خدمات النصيرات الذي أخفق في السنوات الأخيرة بالعودة إلى أضواء الممتازة.

من جهة أخرى، حصل مدافع الصلاح محمود البحيصي على الاستغناء, ليكون جاهزاً للانتقال إلى أي فريق.

وأعلن نادي الوفاق الصاعد حديثا للدرجة الثانية, عن ضمه مدافع المجمع الإسلامي محمود الغول، الذي يعتبر إضافة جيدة للوفاق، فيما تعاقد خدمات البريج أحد أندية دوري الأولى، مع 5 لاعبين، هم: محمود خطاب، ومروان أبو ظاهر من الترابط، أسامة أبو قضامة من أهلي البريج، وهلال حسين من أهلي البريج، فيما جدد تعاقده مع المدافع هيثم أبو ظاهر إلى موسم آخر.