محرز يكشف سبب انضمامه لمانشستر سيتي

وكالات / سما /

كشف الجزائري رياض محرز جناح مانشستر السيتي الجديد، عن سبب انضمامه لصفوف "السيتيزينز" خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد يمتد لـ5 سنوات حتى صيف عام 2023.

وقال محرز في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: "سعيد للغاية بالانضمام للسيتي وهو فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة جوسيب غوارديولا".

وأضاف: "مشاهدتهم من بعيد كانت متعة وغوارديولا يقدم كرة هجومية مع الفريق وهي الطريقة المثالية لي".

وتابع: "لقد قدم الفريق أداء مميزا في الموسم الماضي، وهم يعيدون تعريف الكرة الإنجليزية وأريد أن أكون جزءا منها".

وأتم: "أعتقد أنه يمكننا أن نكون ناجحين في السنوات المقبلة، وبالطبع مستواي سيتطور تحت قيادة فوراديولا".

وسيرتدي محرز الرقم "26" مع مانشستر سيتي، على أن ينضم لتدريبات فريقه الجديد الأربعاء المقبل، خلال التحضيرات للموسم الجديد.