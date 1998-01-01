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تركيا تعتقل الداعية المثير للجدل "عدنان اوكطار " وتقبض على المئات من اتباعه

الأربعاء 11 يوليو 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعتقل الداعية المثير للجدل "عدنان اوكطار " وتقبض على المئات من اتباعه



اسطنبول / وكالات /

ألقت شرطة اسطنبول القبض على 235 شخصا على صلة بمقدم البرامج المثير للجدل عدنان أوكطار، الذي يقدم نفسه على أنه داعية.وذلك على خلفية اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية والاحتيال وانتهاكات جنسية.

 وفي بيان للشرطة التركية، وضحت أن قسم الجرائم المالية نفذ المداهمات في عملية قالت وسائل الإعلام التركية إنها شملت خمسة أقاليم، وأن هناك عمليات تفتيش مستمرة..
وحسب صحيفة "ديلي صباح" أن الشرطة داهمت في الساعات الأولى من الصباح منزل أوكطار في جينجيلكوي، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، واعتقلته مع حراسه..

وهذا ويذكر أن هيئة رقابية على التلفزيون قد أوقفت في فبراير برنامجا يقدمه أوكطار قام من خلاله بالجمع بين الرقص ومناقشة أمور عقائدي. 

وفي فبراير الماضي، فرضت الهيئة العليا للإعلام في تركيا غرامات على قناته، وأوقفت بث برامج نقاشية تناولت قضايا نساء خضعن لعمليات تجميل، يشار إليهن بـ"القطط وقالت إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

#تركيا #عدنان اوكطار

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