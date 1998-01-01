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بوجبا : كأس العالم 2018 فرصة للانتقام من خسارة اليورو

الأربعاء 11 يوليو 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا : كأس العالم 2018 فرصة للانتقام من خسارة اليورو



وكالات / سما /

صرح بول بوجبا نجم منتخب فرنسا أن وصول الديوك لنهائي كأس العالم 2018 فرصة رائعة للانتقام من خسارة كأس الأمم الأوروبية أمام منتخب البرتغال.

 

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لنهائي كأس العالم 2018 المقام حاليًا على الأراضي الروسية بعد فوزه أمام منتخب بلجيكا مساء أمس الثلاثاء بهدف نظيف.

وترغب فرنسا بالتأكيد في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة مونديال 1998، وبجانب ذلك يرغب بوجبا أيضًا في الثأر من خسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2016 أمام منتخب البرتغال.

وتحدث بوجبا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلاً “شييء رائع ومذهل وصولنا لنهائي البطولة، ولكن لا تزال هناك خطوة”.

وأضاف “اليوم أنا سعيد، ولكن ليس مثل اليورو، كانت لدينا فرصة كبيرة للفوز بكأس الأمم الأوروبية، والآن لدينا فرصة للانتقام والتتويج بلقب كأس العالم 2018، ويجب أن لا نهدر هذه الفرصة”.

 

وتابع “علينا الآن أن نصب كامل تركيزنا على نهائي كأس العالم، لأننا كنا قريبين للغاية من التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “أشعر بالسعادة عندما أرى الناس سعداء حولي، ولكن أتمنى أن أجعلهم أكثر سعادة في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري موعد نهائي البطولة”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا في نهائي المونديال أمام الفائز من لقاء منتخب إنجلترا، ومنتخب كرواتيا الذي سيلعب مساء اليوم الأربعاء.

#بوجبا

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