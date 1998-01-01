إيفرتون على أعتاب التوقيع مع ياري مينا!

وكالات / سما /

أجمعت عدة وسائل اعلامية إنجليزية على أن نادي إيفرتون الإنجليزي بات قريباً جداً من ضم المدافع الكولومبي ياري مينا من صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الكولومبي لعب تألق بشدة مع المنتخب الكولومبي في كأس العالم واستطاع أن يسجل 3 أهداف برأسياته الحاسمة في 3 مشاركات له مع المنتخب في البطولة بينما لم يلعب المباراة الرابعة.

وأجمعت بعد الصحف الإنجليزية أن ادارة إيفرتون استطاعت بالفعل الاتفاق مع ادارة برشلونةعلى ضم اللاعب مقابل 22 مليون يورو، وذلك بعد تحويل اهتمامهم من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

ياري مينا كان قد لعب موسمين لفريق بالميراس البرازيلي قبل الانتقال بشكل نهائي في شتاء هذا العامل لصفوف برشلونة مقابل 11 مليون باوند، ولكن لم يحظ اللاعب بثقة فالفيردي بشكل كامل.