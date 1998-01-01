رحيل كريستيانو رونالدو فاجأ غرفة ملابس ريال مدريد!

وكالات / سما /

فاجأ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملايين حول العالم، وذلك بعدما أعلن انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة مدوية بلغت قيمتها 100 مليون يورو، علماً أن صاروخ ماديرا هو من طالب إدارة ريال مدريد بالسماح له بالرحيل عنالقلعة الملكية بسعر منخفض.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لاعبي ريال مدريد لم يصدقوا الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي، معتبرين هذا الأمر منافياً للواقع، حيث كانوا ينتظرون استمرار صاروخ ماديرا مع الفريق الأبيض.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الإعلان الرسمي عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، شكل صدمة قوية ومفاجأة مدوية لغرفة ملابس النادي الملكي، حيث كان زملاء النجم البرتغالي يؤمنون ويأملون أن يستمر اللاعب مع ريال مدريد، إذ سيكون من الغريب عدم رؤيته في فالديبيباس، بعد تسع سنوات أمضاها مع الفريق.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن نجوم ريال مدريد يعلمون جيداً دور كريستيانو رونالدوفي حصد الألقاب، ولذلك كان اللاعبون يشعرون بأن صاروخ ماديرا لن يُغادر، وهذا هو سبب تفاجئهم بالقرار الذي اتخذه اللاعب، إذ لم يكونوا على دراية بالأمر إلا بعد الإعلان الرسمي مباشرة.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت حينها بحوالي 94 مليون يورو، وقد ساهم صاروخ ماديرا في صناعة حقبة تاريخية للنادي الملكي بتسجيل 450 هدفاً في 438 مباراة.