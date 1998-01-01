جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رحيل كريستيانو رونالدو فاجأ غرفة ملابس ريال مدريد!

الأربعاء 11 يوليو 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل كريستيانو رونالدو فاجأ غرفة ملابس ريال مدريد!



وكالات / سما /

فاجأ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملايين حول العالم، وذلك بعدما أعلن انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة مدوية بلغت قيمتها 100 مليون يورو، علماً أن صاروخ ماديرا هو من طالب إدارة ريال مدريد بالسماح له بالرحيل عنالقلعة الملكية بسعر منخفض.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لاعبي ريال مدريد لم يصدقوا الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي، معتبرين هذا الأمر منافياً للواقع، حيث كانوا ينتظرون استمرار صاروخ ماديرا مع الفريق الأبيض.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الإعلان الرسمي عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، شكل صدمة قوية ومفاجأة مدوية لغرفة ملابس النادي الملكي، حيث كان زملاء النجم البرتغالي يؤمنون ويأملون أن يستمر اللاعب مع ريال مدريد، إذ سيكون من الغريب عدم رؤيته في فالديبيباس، بعد تسع سنوات أمضاها مع الفريق.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن نجوم ريال مدريد يعلمون جيداً دور كريستيانو رونالدوفي حصد الألقاب، ولذلك كان اللاعبون يشعرون بأن صاروخ ماديرا لن يُغادر، وهذا هو سبب تفاجئهم بالقرار الذي اتخذه اللاعب، إذ لم يكونوا على دراية بالأمر إلا بعد الإعلان الرسمي مباشرة.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت حينها بحوالي 94 مليون يورو، وقد ساهم صاروخ ماديرا في صناعة حقبة تاريخية للنادي الملكي بتسجيل 450 هدفاً في 438 مباراة.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يرعب جماهير ريال مدريد!

كريستيانو رونالدو يكشف عن حلمه مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يساند كريستيانو رونالدو في أزمته

كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

مودريتش: كريستيانو رونالدو سيبقى في ريال مدريد!

الأكثر قراءة اليوم

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

الأخبار الرئيسية

هنية وعباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : مصر تتبنى مبادرة "ميلادنوف" حول غزة والمصالحة والرئيس سيعرض حكومة وحدة وطنية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

مقاطعة

ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي