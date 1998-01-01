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بلدية غزة تستخدم 2500 مترا من البلاط في صيانة الطرق

الأربعاء 11 يوليو 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استخدمت دائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة ( 2300) مترا مربعا من بلاط الإنترلوك في صيانة ( 370 ) حفرة وإهتراء في طبقات الإسفلت في شوارع المدينة خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن جهود إصلاح الطرق والشوارع وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات .

وذكرت الدائرة في تقريرها النصف سنوي أن أعمال الصيانة شملت؛ شوارع رئيسة وفرعية من المدينة وتم اختيارها وفقا لحيويتها واستخدامها من قبل المواطنين، موضحة أن نقص البلاط والمواد اللازمة يبطئ أعمال الصيانة .

وبينت أنه تم أيضاً خلال نفس الفترة؛ تسوية ( 250) طريقا ترابياً من خلال إزالة الرمال الزائدة، ووضع ردم في المناطق المنخفضة من الشوارع التي شملتها أعمال التسوية، وكذلك تم الكشف على ( 575 ) إشارة وشكوى وتسجيلها وإجراء الصيانة اللازمة لها .

وأوضحت أن العديد من طرق المدينة تعاني من تأكل في طبقاتها الإسفلتية نظرا لقدمها وهي تجري أعمال صيانة دورية لها وتسعى لتطويرها من خلال مشاريع التطوير التي تحصل عليها البلدية من مؤسسات داعمة ومانحة .

ودعت البلدية المواطنين لضرورة تقديم الشكاوي التي تتعلق بخدماتها المختلفة ومنها صيانة الشوارع والطرق على منصات التواصل المختلفة ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وموقع البلدية على الإنترنت، والرقم المختصر 115 .

وأوضحت البلدية أنه تم البدء في إعادة تأهيل شارع الشعف شرق المدينة  ومنطقة القبة شرق حي الشجاعية ضمن المنحة الكويتية لإعادة اعمار المناطق المتضررة من العدوان . 

#بلدية غزة #البلاط

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