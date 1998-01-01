المرأة العاملة تنفذ جلسات علاجية ضمن برنامج "علاج النطق" في غزة

غزة / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ، جلسات علاجية للأطفال المصابين باضطرابات التخاطب في محافظات قطاع غزة وتأتي هذه الجلسات ضمن "برنامج علاج النطق ومشاكل الكلام"، والذي يهدف إلى تحقيق السلامة اللغوية للأطفال والنساء على حد سواء.



قال محمود اسماعيل أخصائي التخاطب في الجمعية أنه تم تقديم عدد 8 لقاءات توعوية للأهالي في محافظات قطاع غزة الخمس خلال النصف الأول للعام 2018 ، بالإضافة الى تقديم الخدمة الى عشرات المستفيدين/ات ما بين متابعة واستقطاب حالات جديدة، منهم من تم تحويلهم الى مستشفيات ومراكز طبية، كما تم تحويل مستفيدات الى برنامج الارشاد والاستشارة النفسية التابع للجمعية، وذلك لمن يعانون من مشاكل النطق والكلام في جميع محافظات القطاع لافتا إلى أنه تم انشاء برنامج "علاج النطق ومشاكل الكلام"، بالتعاون مع مجموعة "طيور الأمل" منذ 8 سنوات.



وأكد أن البرنامج يستهدف على وجه الخصوص المناطق المهمشة، والمؤسسات القريبة من أماكن اقامة الأهالي، وذلك لتسهيل وصول الاهالي إلى الخدمة المقدمة بشكل مجاني.



وأوضح الأخصائي أنه يتم متابعة 66 حالة تعاني من مشاكل اضطرابات التخاطب والكلام .