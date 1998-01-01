جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرأة العاملة تنفذ جلسات علاجية ضمن برنامج "علاج النطق" في غزة

الأربعاء 11 يوليو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ، جلسات علاجية للأطفال المصابين باضطرابات التخاطب في محافظات قطاع غزة وتأتي هذه الجلسات ضمن "برنامج علاج النطق ومشاكل الكلام"، والذي يهدف إلى تحقيق السلامة اللغوية للأطفال والنساء على حد سواء.


قال محمود اسماعيل أخصائي التخاطب في الجمعية أنه تم تقديم عدد 8 لقاءات توعوية للأهالي في محافظات قطاع غزة الخمس خلال النصف الأول للعام 2018 ، بالإضافة الى تقديم الخدمة الى عشرات المستفيدين/ات ما بين متابعة واستقطاب حالات جديدة، منهم من تم تحويلهم الى مستشفيات ومراكز طبية، كما تم تحويل مستفيدات الى برنامج الارشاد والاستشارة النفسية التابع للجمعية، وذلك لمن يعانون من مشاكل النطق والكلام في جميع محافظات القطاع لافتا إلى أنه تم انشاء برنامج "علاج النطق ومشاكل الكلام"، بالتعاون مع مجموعة "طيور الأمل" منذ 8 سنوات.


وأكد أن البرنامج يستهدف على وجه الخصوص المناطق المهمشة، والمؤسسات القريبة من أماكن اقامة الأهالي، وذلك لتسهيل وصول الاهالي إلى الخدمة المقدمة بشكل مجاني. 


وأوضح الأخصائي أنه يتم متابعة 66 حالة تعاني من مشاكل اضطرابات التخاطب والكلام .

#المرأة العاملة #علاج النطق

أخبار ذات صلة

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اصرار حماس على الانقسام يجعلها غير مؤهلة للمشاركة في جلسات "الوطني"

قطة

صور.. غزة: نقل قطة للعلاج في "اسرائيل " وسط اهمال علاج مئات المرضى

يعقوب شاهين

فيديو : فوز المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين في برنامج "اراب ايدول "

انس شديد وابو فارة

الأسيران أبو فارة و شديد يدخلان في غيبوبة متقطعة ويفقدان النطق

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

باميلا أندرسون في روسيا لتشجيع حبيبها أمام بلجيكا

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

مقاطعة

ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

الخان الأحمر

الاحتلال يقتحم الخان الأحمر ويحاصر المعتصمين في المدرسة ويحتجز اخرين

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي

نتنياهو وترامب وكوشنير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة