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قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم محاضر في جامعة النجاح

الأربعاء 11 يوليو 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم محاضر في جامعة النجاح



رام الله / سما /

 قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (19) مواطناً من الضفة بينهم محاضر في جامعة النجاح الوطنية.

وبين نادي الأسير أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل وهم: خليل جمال ابو ماريا (32عاماً)، وشقيقه طارق (27عاماً)، وإياد عمر الصليبي (22عاماً)، وشقيقه زياد (23 عاماً)، وجهاد رائد مقبل (21عاماً)، وحسن محمد حسن مقبل (21عاماً)، وأيهم خليل عبد الفتاح صبارنة (22عاماً)، وأحمد سمير ابو عياش (19عاماً)، وراشد بشار عيسى زعاقيق ( 19عاماً).

ومن محافظة نابلس اُعتقل ثلاثة مواطنين بينهم المحرر والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية د.غسان ذوقان، إضافة إلى إبراهيم نواف العامر، ويزن محمد وليد.

كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: أحمد عبد الله أبو سريه، وحمدان السيد، ومعتز زياد سباعنه.

يُضاف إلى المعتقلين كلاً من: جواد محمود طقاطقة، وشاهر عيسى طقاطقة، ومواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو المحرر أسيد ياسر سليم (24 عاماً).

 وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة رام الله والبيرة وهو صبحي محمد أبو شوشة.   

#الاحتلال #اعتقالات #الضفة

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