جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمن المصري يصفّي 11 مسلحا شمالي سيناء

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن المصري يصفّي 11 مسلحا شمالي سيناء



القاهرة / وكالات /

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 11 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار معهم في العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها اليوم: "تمكنت أجهزة الأمن من استهداف إحدى البؤر الإرهابية في منزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وبعد تبادل لإطلاق النار تم تصفية 11 عنصرا تكفيريا وضبطت بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتان ناسفتان تم تفكيكهما".

وأضافت: "التحقيقات أشارت إلى أن العناصر الإرهابية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لكن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أسقطت المتهمين قبل تنفيذ مخططهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "العناصر المتطرفة تواصلت مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات"

#الأمن المصري #سيناء #مسلحين

أخبار ذات صلة

الحاج عبد القادر قشطة

غزة : الأمن المصري يحتجز حاجاً لعدة ساعات ويحقق معه قبل الافراج عنه

مستوطنات - ارشيف

إسرائيل تنوي إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاؤها في شمالي الضفة الغربية

شمالي - ارشيف

شمالي: نملك تمويلا حتى مايو وسنضطر لاغلاق بعض مقراتنا حال استمرار العجز المالي

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

حدود رفح

هل تقترب مصر من حماس ..ام لاشغال اهل سيناء بالاقتصاد وابعادهم عن داعش ؟

داعش -سيناء

مقتل اثنين من قطاع غزة خلال قتالهما مع داعش في سيناء

الأكثر قراءة اليوم

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

انطلاق سفينة الحرية 2 من ميناء غزة لكسر الحصار البحري

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

باميلا أندرسون في روسيا لتشجيع حبيبها أمام بلجيكا

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي

نتنياهو وترامب وكوشنير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة