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الاحتلال يزيل "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود شرق يطا

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أزالت قوات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع، في مسافر يطا.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور، إ قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة وأزالت "كرافانات مدرسة التحدي والصمود، التي كان من المفترض افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد، لدعم صمود المواطنين في المنطقة المسماة "ج"، والمهددة بالاستيلاء عليها.

واكد رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام  في تربية يطا جبريل الدبابسة، أن الاحتلال كان اخطر بإزالة المدرسة بالكامل يوم امس، بحجة قربها من مستوطنات "سوسا، وماعاون، وكرمائيل".

وأوضح أن قوات الاحتلال عمدت خلال العام الجاري إلى هدم وإزالة مدارس مشابهة في تلك المنطقة، لتحرم مئات الطلبة من تلقي تعليمهم، في خرق واضح لأبسط حقوقهم الأساسية.

#الاحتلال

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