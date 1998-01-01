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اتلاف لحوم ومواد غذائية فاسدة بالنصيرات

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



النصيرات / سما /

أجرى قسم التفتيش الغذائي في بلدية النصيرات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطب الوقائي بوزارة الصحة وشرطة البلديات، جولة تفتيشية لمراقبة الأغذية المباعة للمواطنين في سوق الاثنين الأسبوعي.

وذكرت اللجنة أنه تم ضبط 14 كجم من اللحوم الفاسدة يقوم أحد التجار ببيعها للمواطنين، موضحة أنه تم تحرير محضر ضبط بحق التاجر وتحويله للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشارت إلى أنه تم اتلاف 166.5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير محاضر ضبط واخطارات لكل المخالفين، لحثهم على الالتزام بالشروط الصحية، للحفاظ على صحة المواطنين.

#اتلاف #لحوم

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