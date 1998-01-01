عدد سكان الضفة وغزة وصل 4.78 مليون نسمة

رام الله / سما /

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن 4.78 مليون نسمة عدد سكان الضفة وغزة في العام 2017، بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.

وأصدر الإحصاء الفلسطيني بياناً استعرض فيه أوضاع السكان في الضفة وغزة بمناسبة اليوم العالمي للسكان، حيث بلغ عدد السكان في عام 2017 في الضفة وغزة4.78 مليون نسمة، منهم 2.43 مليون ذكراً و2.35 مليون أنثى. في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية 2.88 مليون نسمة، منهم 1.47 مليون ذكراً و1.41 مليون أنثى. بينما بلغ عدد سكان قطاع غزة لنفس العام 1.90 مليون نسمة، منهم 963 ألف ذكراً و936 ألف أنثى.

كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14) سنة في العام 2017 38.9% من مجمل السكان فـي الضفة وغزة، بـواقع 36.9% في الضفة الغربية و41.8% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث بلغت نسبتهم في عام 2017 بـــ 3.2% في الضفة وغزة، بواقع 3.6% في الضفة الغربية و2.8% في قطاع غزة.

وفيما يخص الكثافة السكانية، فأوضح البيان، أن الكثافة السكانية في الضفة وغزةمرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية في عام 2017 نحو 794 فرداً /كم2 في الضفة وغزة، بواقع 510 فرداً /كم2 في الضفة الغربية مقابل 5,204 فرداً /كم2 في قطاع غزة.

فيما بلغ متوسط عدد الابناء الذين سبق انجابهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج للعام 2017 في الضفة وغزة4.4 مولودا، في حين بلغ هذا المتوسط في الضفة الغربية 4.3 مولود مقابل 4.5 مولود للنساء في قطاع غزة.

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى أنه قد طرأ انخفاض في متوسط حجم الأسرة في الضفة وغزةمقارنة مع عام 1997، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 مقارنة مع 6.4 فرداً عام 1997. من جانب آخر انخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.8 فرداً عام 2017 مقارنة مع 6.1 فرداً عام 1997، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.6 فرداً في العام 2017 مقارنة مع 6.9 في العام 1997.

كما تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن 10.0% من الأسر ترأسها إناث في الضفة وغزة، بواقع 10.4% في الضفة الغربية و9.4% في قطاع غزة.

وأوضحت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة وغزةبلغت 45.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) خلال العام 2017 (أي من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر هنالك 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة). بواقع 45.3% في الضفة الغربية مقابل 45.1% في قطاع غزة. كما تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 19.0% بواقع 17.3% في الضفة الغربية و21.8% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة 70.9% بين الذكور، بواقع 72.5% في الضفة الغربية و68.2% في قطاع غزة.

كما تشير البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2017 بلغت 27.7% في الضفة وغزة، بواقع 17.9% في الضفة الغربية و43.9% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة في الضفة وغزة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 47.8% مقابل 22.5% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.

وذكرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 على مستوى الضفة وغزة أن نسبة الأفراد (15 سنة فاكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فاعلى قد بلغت 17.3%. أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت 8.4%.

كما أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن نسبة الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في الضفة وغزة بلغت 3.3%، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.7%، في حين بلغت بين الإناث 5.0%.

وارتفع إنفاق الفرد في الضفة الغربية في عام 2017 مقارنة بالعام 2011، فقد ارتفع من 188 دينار أردني لعام 2011 إلى 220 ديناراً أردنياً عام 2017 أي بزيادة مقدارها 17.0%. بينما انخفض في قطاع غزة من 110 ديناراً اردنياً عام 2011 إلى 91 ديناراً اردنياً عام 2017 أي بتراجع مقداره 17.3%. أما على مستوى نوع التجمع السكاني، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري 170 دينار أردني في التجمعات الحضرية مقابل 196 دينار أردني في التجمعات الريفية و122 دينار أردني في المخيمات خلال عام 2017.

فيما بلغ خط الفقر للأسرة المرجعية (المكونة من خمسة أفراد، بالغين اثنين وثلاثة أطفال) في الضفة وغزة خلال عام 2017 حوالي 2,470 شيقلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 671 دولار أمريكي)، بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية حوالي 1,974 شيقلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 536 دولار أمريكي). بلغ معدل الفقر بين الافراد في الضفة وغزة خلال العام 2017 وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2%، (بواقع 13.9% في الضفة الغربية و53.0% في قطاع غزة). كما تبين أن حوالي 16.8% من الافراد في الضفة وغزة عانوا من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري، (بواقع 5.8% في الضفة الغربية و33.8% في قطاع غزة).

أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 أن 96.6% من الأسر في الضفة وغزة لديها خط نقال بواقع 97.2% في الضفة الغربية و95.7% في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن نسبة امتلاك الأسر في الضفة وغزة لهاتف نقال ذكي بلغت 84.2% بواقع 89.8% في الضفة الغربية و75.5% في قطاع غزة.

أما بالنسبة لامتلاك الأسرة لجهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو لاب توب أو تابلت وأيباد) فقد أظهرت نتائج التعداد لعام 2017 أن 43.1% من الاسر في الضفة وغزة لديها جهاز حاسوب بواقع 48.9% في الضفة الغربية و34.0% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة الأسر في الضفة وغزة التي يستخدم أفرادها الحاسوب 61.4%، بواقع 62.0% في الضفة الغربية، مقابل 60.4% في قطاع غزة.

كما اظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن 51.7% من الأسر في الضفة وغزة لديها اتصال بالإنترنت في العام 2017، بواقع 60.6% في الضفة الغربية، و38.0% في قطاع غزة.

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن عدد الأفراد المؤمن عليهم صحياً في الضفة وغزة بلغ ,458,2273 فرداً يشكلون 78.9% من مجمل سكان فلسالضفة وغزة طين. وبلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين صحي حكومي 31.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين وكالة 15.0%، و1.7% لديهم تأمين خاص، في حين أن 28.6% لديهم تأمين حكومي ووكالة و0.2% لديهم تأمين حكومي وخاص و0.7% لديهم تأمين وكالة وخاص، و0.7% لديهم تأمين إسرائيلي من مجمل سكان الضفة وغزة و0.3% لديهم تأمينات أخرى.

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى أن 255,228 فردا في الضفة وغزة لديهم صعوبة / إعاقة واحدة على الأقل (بنسبة 5.8% من مجمل السكان) منهم (139,593 ذكراً و115,635 أنثى). وعلى صعيد نوع الإعاقة، فكانت الصعوبة في الحركة واستخدام الايدي الأعلى (127,773 فرداً منهم 68,165ذكراً و59,608 أنثى)، وبلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبة في الحركة واستخدام الايدي في محافظة شمال غزة 4.5% من مجمل سكان المحافظة وهي الأعلى مقارنة بباقي المحافظات في حين بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبة في الحركة واستخدام الايدي في محافظة الخليل 1.9% من مجمل سكان المحافظة وهي الأقل مقارنةً بباقي المحافظات، في حين كانت الصعوبة في التواصل الأقل (40,072 فرد)، بواقع 22,199 للذكور و17,873 للإناث.

وبلغت نسبة الأسر الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها لأحد أفراد الأسرة حوالي 84.6% في عام 2017، بواقع 85.4% في الضفة الغربية و83.2% في قطاع غزة، في حين أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في الضفة وغزة بلغت 8.3% أسرة، بواقع 9.4% في الضفة الغربية و6.5% في قطاع غزة.

تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن 62.4% من الاسر في الضفة وغزة يستخدمون مياه الشرب الآمنة حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 95.1% وفي قطاع غزة 11.4%.

تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن 99.7% من الأفراد في الضفة وغزة يستخدمون الصرف الصحي المحسن حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 99.6% وفي قطاع غزة 99.9%.