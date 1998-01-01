الاحتلال يقتحم الخان الأحمر ويحاصر المعتصمين في المدرسة ويحتجز اخرين

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، اليوم الأربعاء، ان قوات الاحتلال اقتحمت صباحا قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، حيث تحاصر في هذه الاثناء المدرسة حيث يتواجد المعتصمين والمتضامنين مع أهلنا في الخان، اضافة لاحتجاز عدد من المعتصمين في الخان الأحمر ومنعهم من التحرك.

وأضاف عساف": "منذ ساعات الصباح الأولى، وجنود الاحتلال يحاصرون المتواجدين في المدرسة المهددة بالهدم، ويمنع خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، اضافة لاحتجاز عدد اخر من المعتصمين في الخان الأحمر ومنعهم من التحرك.