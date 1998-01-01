جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم الخان الأحمر ويحاصر المعتصمين في المدرسة ويحتجز اخرين

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم الخان الأحمر ويحاصر المعتصمين في المدرسة ويحتجز اخرين



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، اليوم الأربعاء، ان قوات الاحتلال اقتحمت صباحا قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، حيث تحاصر في هذه الاثناء المدرسة حيث يتواجد المعتصمين والمتضامنين مع أهلنا في الخان، اضافة لاحتجاز عدد من المعتصمين في الخان الأحمر ومنعهم من التحرك.

وأضاف عساف": "منذ ساعات الصباح الأولى، وجنود الاحتلال يحاصرون المتواجدين في المدرسة المهددة بالهدم، ويمنع خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، اضافة لاحتجاز عدد اخر من المعتصمين في الخان الأحمر ومنعهم من التحرك.

#الاحتلال #الخان الأحمر

أخبار ذات صلة

فيديو ..الاحتلال يعتدي على المعتصمين في الخان الاحمر ويعتقل 3 متضامنين أجانب

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

دحلان- ارشيف

دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

الخان الاحمر - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاخلاء تجمع الخان الاحمر قرب القدس بالقوة

الأكثر قراءة اليوم

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

اتحاد موظفي أونروا في غزة: وصلتنا معلومات صادمة تهدد جميع اللاجئين

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

فيديو ..لحظات مرعبة لسيدة تسقط في المياه خلال إطعام قرش

انطلاق سفينة الحرية 2 من ميناء غزة لكسر الحصار البحري

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

باميلا أندرسون في روسيا لتشجيع حبيبها أمام بلجيكا

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي

نتنياهو وترامب وكوشنير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة