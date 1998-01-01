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هآرتس: قانون "القومية" قد يحدث ثورة في إسرائيل

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: قانون "القومية" قد يحدث ثورة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن مناقشة مشروع قانون القومية في الكنيست يعتبر الأهم منذ "إعلان الاستقلال"، وقد يحدث ثورة في إسرائيل ويحولها إلى دولة قومية – دينية.

وتقول الصحيفة "إذا كان هناك معاملة مهينة وتمييزية للأقلية العربية وغضّ للطرف عن القيم الليبرالية الشاملة، فقد تم تكريسها في هذا القانون".

ويعتبر قانون القومية "دولة إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويعتبر اللغة العربية لغة خاصة، ويسمح بإنشاء أحياء وبلدات لليهود فقط.

واعتبرت الصحيفة أن القانون يدين ويهين كل من هو غير يهودي، مشيرةً إلى أن ذلك كله يحول إسرائيل إلى دولة أكثر تطرّفًا من اليمين.

واتهمت الصحيفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يحاول تكريس الانفصال والانقسام بين اليهود والعرب، وهذا يؤكد أن حكومته لم تعد حكومة لكل الإسرائيليين، وأنه سيحصد نتائج كارثية في حال تم تمرير هذا القانون.

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