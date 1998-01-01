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ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

الأربعاء 11 يوليو 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايرلندا تتجه لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة



رام الله / سما /

من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في ايرلندا، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مشروع القانون يحضر استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه تم رفض التصويت على القانون في يناير/ كانون ثاني من هذا العام بطلب من الحكومة في ايرلندا لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع مقدمي المشروع. مشيرةً إلى أن الحكومة سعت إلى تخفيف القانون بناءً على طلب إسرائيلي، ومع ذلك لم يتم التوصل في النهاية إلى أي تفاهمات.

ووفقًا للصحيفة، فإن الحكومة في تعارض مشروع القانون، لكن من المتوقع أن يتم تمريره من الأحزاب المعارضة والمستقلين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف القانون عند تقديمه في المرة الأولى بأنه دعم كامل لحركة المقاطعة وهدفه إلحاق الأذى بدولة إسرائيل، وأنه تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة.

#ايرلندا #مستوطنات #مقاطعة

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