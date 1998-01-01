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ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها

الأربعاء 11 يوليو 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على الأنباء الاخيرة.. رسميا : الأونروا توضح موقفها بشأن رواتب موظفيها



غزة / سما /

نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الاونروا"، اليوم الأربعاء، نية الوكالة وقف رواتب موظفيها بسبب العجز في ميزانيتها.

وقال المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاربعاء، ان رواتب العاملين في الوكالة لن تمس وان قرار بدء العام الدراسي من عدمه لم يتخذ بعد.

واعتبر مشعشع ان تقليص العجز في ميزانية الوكالة خلال اقل من مئة يوم يعبر عن رفض الدول المتبرعة لمحاولات انهاء قضية اللاجئين وتجفيف خدمات الوكالة مشيرا الى ان العجز في الميزانية يبلغ 217 مليون دولار ما يؤثر سلبا على خدمات الطوارئ في مناطق عمل الوكالة.

يذكر أن مشعشع صرح أمس أن المفوض العام للاونروا سيتخذ القرار الهام المتعلق بالعام الدراسي الجديد، وفتح المدارس خلال شهر آب المقبل".

#الاونروا #رواتب

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