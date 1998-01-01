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الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع هنية الوضع في غزة

الأربعاء 11 يوليو 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع هنية الوضع في غزة



غزة / سما /

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الوضع في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن هنية أطلع بوغدانوف بشكل مفصل، أثناء اللقاء، على الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، أن هنية أكد إصرار قيادة "حماس" على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين "حماس" و"فتح" بوساطة مصرية.

#بوغدانوف #هنية #غزة

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