قناة عبرية: حماس تمنع دخول الفواكه الإسرائيلية للقطاع

القدس المحتلة / سما /

قال "غال بيرغير" مراسل الشؤون العربية في قناة "ريشت كان" العبرية، الليلة الماضية، إن حركة حماس بدأت بمعاقبة المزارعين الإسرائيليين بمنع دخول الفواكه الإسرائيلية لقطاع غزة.

وبحسب بيرغير، فإن حماس أبلغت التجار في غزة بأنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سيتم منع إدخال الفواكه إلى قطاع غزة.

وأشار بيرغير إلى أنه يدخل في المتوسط اليومي من 30 إلى 40 شاحنة من الفواكه إلى القطاع، مثل الموز والمانجا والتفاح والبرتقال والعنب.

وقال الصحفي الإسرائيلي إنّ "هدف حماس هو معاقبة المزارع الإسرائيلي"، وردًا على منع إسرائيل إدخال السلع الأخرى لغزة وربط ذلك بوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.