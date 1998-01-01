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وفد مركزي من الجبهة الشعبية يصل العاصمة الروسية موسكو

الأربعاء 11 يوليو 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، وصل ظهر الثلاثاء، وفد مركزي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العاصمة الروسية موسكو، ويضم نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد والدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة مسؤول دائرة العلاقات السياسية.

وسيلتقي الوفد ظهر اليوم الأربعاء مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وسيجري البحث حول آخر التطورات السياسية على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وسيقدم وفد الجبهة الرؤية السياسية للتطورات الخطيرة التي تعيشها الساحة الفلسطينية خاصة محاولة تصفية القضية الفلسطينية بما يسمى بـ "صفقة القرن".

كما وسيبحث الوفد العلاقات الثنائية بين الجبهة الشعبية وروسيا وسبل تعزيز هذه العلاقات، في حين ستستمر زيارة الوفد لمدة أسبوع وسيجري العديد من اللقاءات.

 
#الجبهة الشعبية

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