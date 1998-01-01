الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من بلدة بيت امر شمال الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 9 مواطنين وأصيب مواطن اخر بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، في مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت امر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين بينهم 6 اسرى محررين، خلال حملة مداهمات وتفتيش لمنازل في البلدة وهم: خليل جمال ابو هاشم (32عاما)، وشقيقه طارق (27عاما)، وزياد عمر الصليبي (23عاما)، وشقيقه اياد(22 عاما)، وجهاد رائد مقبل ( 21عاما)، وحسن محمد حسن مقبل (21عاما)، وايهم خليل عبد الفتاح صبارنة (22عاما)، واحمد سمير ابو عياش (19عاما)، وراشد بشار عيسى زعاقيق( 19عاما).

وأشار عوض الى ان قوات الاحتلال عاثت بالمنازل التي اقتحمتها خرابا، حيث سكبت المواد الغذائية على الأرض، وحطمت الأثاث، وبعض الابواب.

كما الصق جنود الاحتلال منشورات تحذيرية على الجدران، تحذر المواطنين من استمرارهم بمقاومة الاحتلال.