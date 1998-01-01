جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو للضغط على السلطة لإنجاح الدور المصري

الأربعاء 11 يوليو 2018 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للضغط على السلطة لإنجاح الدور المصري



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن المطلوب لإنجاح الدور المصري في المصالحة هو الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن كافة الإجراءات العقابية ضد غزة، والتراجع عن مخرجات المجلس الوطني وإجراء انتخابات عامة لتكون مدخلاً واضحًا لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأكد قاسم في تصريح له عبر قناة الغد إن وفدًا من الحركة سيصل القاهرة خلال أيام للتباحث مع المسؤولين المصريين حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، وكذلك العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الوفد برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري من الخارج، ونائب رئيس حماس بغزة خليل الحية، وسيصل خلال أيام إلى القاهرة، للتباحث مع المسؤولين المصريين في القضايا التي تهدد القضية الفلسطينية، وبحث الأوضاع الإنسانية بغزة، ودور مصر في التخفيف عن سكان القطاع.

وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح في غاية الصعوبة، خصوصًا بعد قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن استمرار مسيرات العودة هي السبيل لكسر الحصار ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

أخبار ذات صلة

وفد حماس مصر

انتهاء لقاء حماس مع وزير المخابرات عباس كامل : الحركة ملتزمة بالمصالحة وتثمن الدور المصري

موسى ابو مرزوق

ابو مرزوق: السلطة بيديها أوراق اقتصادية للضغط على غزة و التهديد لن ينفع بشئ

قائد الشرطة الفلسطينية

قائد الشرطة الفلسطينية يدعو حماس إلى نزع سلاحها لإنجاح المصالحة و " لن نسمح بسلاح القسام

الرئيس عباس

الرئيس يؤكد مجددا: الاجراءات التي اتخذت مؤخرا للضغط على حماس

عباس ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني : السلطة تدعو مسؤول أمريكي لحضور "المركزي رغم الاعلان عن مقاطعة الادارة

صحيفة ايرانية

صحيفة إيرانية تهاجم حماس و تدعو لقطع العلاقات مع الحركة

الأكثر قراءة اليوم

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

انطلاق سفينة الحرية 2 من ميناء غزة لكسر الحصار البحري

باميلا أندرسون في روسيا لتشجيع حبيبها أمام بلجيكا

لولا تضحيات المتقاعدين ما كان ليكون هناك قائد او وزير

رسميًا .. كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل سياسي

نتنياهو وترامب وكوشنير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة