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المتحدث باسم جيش الاحتلال: تل أبيب مستعدة لأي عمل عسكري في غزة

الأربعاء 11 يوليو 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم جيش الاحتلال: تل أبيب مستعدة لأي عمل عسكري في غزة



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد رونين منليس، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي عمل عسكري في غزة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 10 يوليو / تموز، على لسان العميد منليس، أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي مواجهات مع حركة حماس بقطاع غزة، خاصة بعد استمرار حالة التصعيد على السياج الفاصل".

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأن ما وصفته بـ"إرهاب الطائرات الورقية" وبالونات الهيليوم المشتعلة لن يردع إسرائيل، كون الجيش الإسرائيلي لديه سلة واسعة من الأدوات التي يمكنه من خلالها ردع حماس.

وكتبت القناة، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب، لكنه لا يرغب في خوضها، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت هدوءا بطول الحدود مع قطاع غزة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.

#جيش الاحتلال #غزة #حرب

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