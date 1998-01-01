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ابتلعها البحر لتظهر في نفس المكان وبنفس الملابس بعد عام ونصف

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتلعها البحر لتظهر في نفس المكان وبنفس الملابس بعد عام ونصف



وكالات -

ظهرت في إندونيسيا امرأة كانت قد اختفت في البحر قبل عام ونصف العام. وقالت صحيفة Dudung Pret المحلية، إن السيدة عادت حية إلى نفس المكان وبنفس الملابس التي كانت ترتديها لحظة الاختفاء.

وذكّرت الصحيفة، بأن هذه السيدة، البالغة من العمر 52 عاما، كانت تستجم بالقرب من مدينة سوكابومي بجزيرة جاوة في إندونيسيا، في بداية 2017.

وأكد شهود عيان، أن موجة ضخمة جدا جرفتها من الشاطئ. وعلى الرغم من صراخ السيدة وطلبها للنجدة، لم يتجرأ أحد على محاولة إنقاذها بسبب وجود عاصفة بحرية. وبعد ذلك بحث رجال الإنقاذ عنها طويلا من دون فائدة.

وبعد مرور أسبوع، تم اكتشاف جثة لشخص مجهول في منطقة سوكابومي، ولكن تبين من الفحص الطبي أنها تعود لشخص آخر. وبعد عدة أسابيع من البحث، تم وقف عملية الإنقاذ، وأعلنت السلطات عن وفاة السيدة المفقودة، ولكن عائلتها رفضت ذلك.

وفي نهاية يونيو الماضي، ذكر أحد أقارب المفقودة، أنه شاهدها في المنام وهي تطلب منه الحضور إلى أحد الشواطئ القريبة. وبالفعل توجهت العائلة إلى المنطقة المذكورة في يوم 30 يونيو، ليعثروا عليها وهي فاقدة الوعي وعليها نفس الملابس التي كانت ترتديها لحظة فقدانها.

وتم نقل السيدة إلى المستشفى، وهي في حالة صحية سيئة، ولكن الأطباء أكدوا أنها ستستعيد عافيتها قريبا.

وفي حديث له مع CNN Indonesia، أكد رئيس قسم الإنقاذ في مدينة سوكابومي، آوليا سوليهانتو، صحة وموثوقية القصة. وذكر أن السلطات تحقق في ظروف الحادث حاليا، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح بعد أن تستعيد السيدة قدرتها على الكلام.

المصدر: لينتا رو

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