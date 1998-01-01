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كيف تحصل على إعجاب الجنس اللطيف؟

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحصل على إعجاب الجنس اللطيف؟



وكالات -

أكدت عالمة الأنثروبولوجيا، هيلين فيشر، من جامعة روتجرز الأمريكية، أن إرضاء المرأة في جميع أنحاء العالم ليس صعبا، فهي تريد رؤية الأشياء "التقليدية" نفسها في الرجل لتعجب به.

وكتبت صحيفة "Psychology Today"، أن الطريقة الأولى للحصول على إعجاب المرأة هي ابتسامتك وتعابير وجهك ونظرة عينيك المباشرة إليها، "وهذا هو المفتاح الأول لقلب المرأة، لثقة النساء بهذا النوع من الرجال" بحسب فيشر.

أما النصيحة الثانية، فتدعو الرجل إلى تجنب اختيار امرأة طويلة إذا كان طوله أقل من 170 سنتيمترا. وهذه الملاحظة أكدها الباحثون نتيجة بيانات دراسة شارك فيها 60 رجلا وامرأة. وفي سياق الدراسة، كان اختيار المرأة يقع دائما على من هم أقرب إليها طولا وجمالا.

وتنصح الطريقة الثالثة بالبحث عن شريكة حياة أكبر منك ببضع سنوات (2-3). فقد أظهرت دراسات أن معظم الرجال يعانون من علاقاتهم (حياتهم الزوجية) مع النساء الأصغر منهم سنا، لأنهن يتعرضن دائما لتغيرات عاطفية حادة من حين لآخر. أما النساء الأكبر سنا، وفقا للباحثين، فهن أقل تقلبا وأكثر عقلانية وهدوءا.

وإذا لم تنجح الطرق الـ 3 الأولى فعليك، بحسب علماء الأنثروبولوجيا، بإطلاق لحية متوسطة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ما سيجعلك محببا لدى الجنس اللطيف، طبعا مع إضافة بعض المرح والفكاهة واستخدام اللون الأحمر الذي يحرك مشاعر المرأة.

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