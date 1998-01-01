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ترامب: الحديث مع بوتين قد يكون أسهل منه مع ماي

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: الحديث مع بوتين قد يكون أسهل منه مع ماي



واشنطن/وكالات/

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "منافس" له، متوقعا مع ذلك أن تكون محادثاته المقبلة معه أسهل منها مع رئيسة وزراء بريطانيا، حسب وكالة بلومبرغ.

وردا على سؤال صحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة أوروبية تشمل لقاء مع بوتين في هلسنكي بعد أسبوع، قال ترامب إنه لا يستطيع نعت بوتين بالصديق أو العدو، معتبرا أنه "منافس" له.

وأضاف ترامب أن المحادثات مع بوتين قد تكون الجزء الأسهل من جولته، التي سيجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 13 يوليو، بعد مشاركته في قمة الناتو في بروكسل خلال اليومين المقبلين.

جاء اعتراف ترامب هذا رغم وصفه العلاقات مع ماي بأنها "جيدة جدا"، وذلك في معرض رده على سؤال حول احتمالات بقائها في السلطة في ظل أزمة سياسية حادة تعيشها الحكومة على خلفية الخلافات حول شروط "بريكست".

واعتبر ترامب أن مصير ماي يجب أن يقرره الشعب البريطاني.

#ترامب #بوتين #ماي

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