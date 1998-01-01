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أقوى دول العالم.. إسرائيل في المرتبة الثامنة والسعودية في التاسعة!

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقوى دول العالم.. إسرائيل في المرتبة الثامنة والسعودية في التاسعة!



وكالات / سما /

حتفى موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمي بتصنيف تبنته مجلة أمريكية، وضع الدولة العبرية ضمن أبرز الدول "نفوذا اقتصاديا وسياسيا في العالم لعام 2018 ".

وذكر الموقع أن مجلة "يو إس نيوز" الأمريكية أدرجت إسرائيل في المرتبة الثامنة ضمن تصنيف أكثر الدول قوة في العالم، ولفتت إلى أن هذا التصنيف "عكس النفوذ الاقتصادي والسياسي لكل بلد ويقدر قوة تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية".

وتصدرت الولايات المتحدة وروسيا هذا التصنيف فيما حلت إسرائيل في المرتبة الثامنة والمملكة العربية السعودية في التاسعة، والإمارات في المرتبة العاشرة.

أما إيران فوضعها التصنيف الأمريكي في المرتبة "13"، قبل تركيا والهند وأستراليا، في حين منح قطر المرتبة العشرين، وتم إدراج مصر بعدها بمسافة في المرتبة 25.

#اسرائيل #السعودية #ايران #مصر #الامارات

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