جنين: الاحتلال يفرج عن أسير من عانين بعد قضاء 16 عاما

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال ، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير معتصم عبد الله احمد ياسين من بلدة عانين غرب جنين، من سجن هدريم عبر حاجز عسكري جبارة في طولكرم بعد قضاء 16 عاماً من الاعتقال.

وقال المحرر ياسين لحظة الإفراج "إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.

وتطرق ياسين إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى ، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية.