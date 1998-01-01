جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: الاحتلال يفرج عن أسير من عانين بعد قضاء 16 عاما

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال ، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير معتصم عبد الله احمد ياسين من بلدة عانين غرب جنين، من سجن هدريم عبر حاجز عسكري جبارة في طولكرم بعد قضاء 16 عاماً من الاعتقال.

وقال المحرر ياسين لحظة الإفراج  "إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.

وتطرق ياسين إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى ، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن النائب أحمد عطون

الأسير حسين حسني عطالله

استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

الشهيد فادي النجار

استشهاد فادي النجار 25 عاما برصاص الاحتلال مساء اليوم شرق خانيونس

وفاة طفل عامان في احتراق منزل بقرية بتين قضاء رام الله

لينا الجربوني

عميدة الأسيرات "لينا الجربوني" حُرّة بعد 15 عاما متواصلة في سجون الاحتلال

عملية جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

الأكثر قراءة اليوم

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

انطلاق سفينة الحرية 2 من ميناء غزة لكسر الحصار البحري

نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

هارتس : "نتنياهو" يشدد حصار غزة والكرة في ملعب حماس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وترامب وكوشنير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير ويصفها بالصادمة ..وهذه الحلول لـ"غزة

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة