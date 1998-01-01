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عريقات يقدم منحا دراسية للمتفوقين في الـثانوية العامة "انجاز" من طلبة اريحا والاغوار

الثلاثاء 10 يوليو 2018 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكتبه في اريحا اوائل الطلبة الخريجين من الثانوية العامة (انجاز) لهذا العام في محافظة اريحا والاغوار.

واكد عريقات على اهمية  دور كوادر التربية والتعليم في المحافظة والهيئات التدريسية وسعيهم الدائم لتطوير التعليم والبيئة المدرسية، مما ساهم في حصول الخريجين على معدلات مميزة هذا العام .

وقال عريقات ان مسلكيات الانسان والطالب تحدد مكانته في الجامعة وعليه ان يتحلى بأعلى درجات الالتزام والجدية والاخلاق الحسنة والسيرة المميزة، وهذا يعطي المحاضر في الجامعة مؤشرا لتقدير الطالب وتقييم قدراته وامكاناته للتميز والتقدم.

ودعا الطلبة الى تذكر الجهد والتضحيات التي بذلتها عائلاتهم في سبيل توفير الاجواء والامكانات للوصول الى هذا الانجاز. واستشهد بمقولة للامام علي رضي الله عنه ( اذا اردتم الدنيا فعليكم بالعلم،   واذا اردتم الاخرة فعليكم بالعلم .. واذا اردتموهما معا .. فعليكم بالعلم ) لان العلم مقترن بالمسلك والخلق ، كما دعا الى اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وبعد ان استمع عريقات الى توجهات الطالبات المتفوقات للدراسة في الجامعات الفلسطينية، قدم منحا دراسية ومساعدات مالية للمتفوقين، مساهمة في دفع مصاريف ورسوم التسجيل .

وحضر اللقاء امين سر حركة فتح في اريحا والاغوار جهاد ابو العسل ، والدكتور ناصر ابو كرش مدير التربية والتعليم في المحافظة ، والدكتور كمال سلامة مديرمركز  جامعة القدس المفتوحة فرع اريحا والاغوار.

#عريقات #منح دراسية

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