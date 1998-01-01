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نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا

الثلاثاء 10 يوليو 2018 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل فنان مصري يروي كيف قتل عائلته خلال مباراة مصر وروسيا



القاهرة / وكالات /

قالت مواقع محلية مصرية إن النيابة العامة أحالت "صلاح المرسي" نجل الفنان الراحل مرسي أبو العباس إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل عائلته المكونة من زوجته وطفلتيه.


وفي محاضر التحقيق قال المرسي إنه تخلص من عائلته خلال مباراة مصر وروسيا في كأس العالم، وقام بقتل زوجته وطفلتيه خنقا، ثم توجه إلى أحد المقاهي لمشاهدة ما تبقى من المباراة مع أصدقائه.


وزعم الأب أن حادثة سرقة أموال جرت في بيته لإبعاد الشبهات عنه.


وفي التفاصيل فقد قتل المرسي ابنته الصغرى خنقا بـ"سلك الهاتف"، بعد أن هربت منه عندما خنق أختها الكبرى.


وكان الأب اتصل بالسلطات ليبلغهم أنه عثر على عائلته مقتولة، وأن هنالك آلاف الجنيهات فقدت من منزله.


والضحايا هم زوجة صلاح المرسي، وابنته الكبرى جنة الله (14 عاما) والصغرى حبيبة (11 عاما).

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